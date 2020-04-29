Президент "Лиона" понадеялся, что сезон Лиги 1 возобновится
Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас надеется, что чемпионат Франции можно еще доиграть.
Сегодня, 28 апреля, стало известно, что все спортивные мероприятия в стране отменены до августа.
"Я прочитал рекомендации ФИФА, который хочет, чтобы мы закончили все соревнования. Поэтому я думаю, что есть альтернативный способ закончить этот сезон серией плей-офф для верхней и нижней частей таблицы, которая может случиться в августе или даже в июле за закрытыми дверями. Варианты для завершения сезона еще есть", - передает слова Оласа L'Equipe.
"Лион" с 40 баллами занимает 7 место в турнирной таблице Лиги 1. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.
А еще: Андре Виллаш-Боаш высказался о досрочном завершении чемпионата Франции| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13