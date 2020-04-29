Президент "Лиона" понадеялся, что сезон Лиги 1 возобновится

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас надеется, что чемпионат Франции можно еще доиграть.

Сегодня, 28 апреля, стало известно, что все спортивные мероприятия в стране отменены до августа.

"Я прочитал рекомендации ФИФА, который хочет, чтобы мы закончили все соревнования. Поэтому я думаю, что есть альтернативный способ закончить этот сезон серией плей-офф для верхней и нижней частей таблицы, которая может случиться в августе или даже в июле за закрытыми дверями. Варианты для завершения сезона еще есть", - передает слова Оласа L'Equipe.

"Лион" с 40 баллами занимает 7 место в турнирной таблице Лиги 1. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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