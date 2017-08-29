Президент "Лиона" потроллил ПСЖ

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола потроллил ПСЖ в своём твиттере. Руководитель "ткачей" высмеял действия парижан в течение летнего трансферного окна.

Как сообщает Yahoo! Sport France, Ола ретвитнул видео, на котором кенгуру ублажает сам себя. Ролик босс "Лиона" сопроводил подписью "Нассер и финансовый фэйр-плей".

Впрочем позднее, Ола удалил эту публикацию.

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