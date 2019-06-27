Президент "Лиона" прокомментировал предложение "Тоттенхэма" по Ндомбеле

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола подтвердил, что "Тоттенхэм" сделал предложение по хавбеку Танги Ндомбеле.

"Через неделю стоимость Ндомбеле вырастет до 80 миллионов евро. "Тоттенхэм" предложил 45 миллионов, но мы ни к чему не пришли.

Ндомбеле продемонстрировал свой уровень в сборной Франции, он один из лидеров "Лиона". Его стоимость? Без понятия, но точно не 45 миллионов", - заявил Ола.

В минувшем сезоне на счету Ндомбеле три забитых мяча и 8 ассистов в 49 играх.

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