Президент "Лиона" прокомментировал предложение "Тоттенхэма" по Ндомбеле
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола подтвердил, что "Тоттенхэм" сделал предложение по хавбеку Танги Ндомбеле.
"Через неделю стоимость Ндомбеле вырастет до 80 миллионов евро. "Тоттенхэм" предложил 45 миллионов, но мы ни к чему не пришли.
Ндомбеле продемонстрировал свой уровень в сборной Франции, он один из лидеров "Лиона". Его стоимость? Без понятия, но точно не 45 миллионов", - заявил Ола.
В минувшем сезоне на счету Ндомбеле три забитых мяча и 8 ассистов в 49 играх.
Читайте также: Танги Ндомбеле готов покинуть "Лион". | http://soccernews.ru
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|38
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|Эвертон
|38
|54
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|38
|52
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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