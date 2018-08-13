Президент "Лиона" прокомментировал ситуацию с Фекиром

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Президент "Лиона" прокомментировал ситуацию с Фекиром

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола прокомментировал ситуацию с ведущим полузащитником команды Набилем Фекиром.

"Все футболисты хотят играть в больших клубах. Поэтому мы должны подождать до закрытия трансферного окна. Но с вероятностью 95 процентов он останется" - цитирует Ола Goal.com.

Напомним, что интерес к 25-летнему Фекиру ранее проявляли "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси".

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