Президент "Лиона": "ПСЖ убивает французский футбол"

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Президент "Лиона": "ПСЖ убивает французский футбол"Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас недоволен работой руководства ПСЖ.

В чстности, функционер прокомментировал переход Неймара из "Барселоны" в парижский клуб.

"Модель, которую Насер аль-Хелаифи прививает ПСЖ, я считаю опасной для французского футбола. В том числе для "Лиона", "Марселя", "Бордо" или "Сент-Этьена", которые работают в нормальной экономической среде. Мы не можем иметь точной информации о бюджете ПСЖ, но их годовой бюджет должен ровняться около 800 миллионов евро - это много и опасно для клубов. Например, Неймар я до сих пор не уверен, а на 100 процентов ли он игрок ПСЖ или частично он является сотрудником Катара, готовящегося к чемпионату мира", - сказал он.

Читайте: Переход Неймара в ПСЖ – главное событие 2017 года по версии посетителей Soccernews | http://soccernews.ru

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