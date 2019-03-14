Президент "Лиона" раскритиковал работу системы VAR в матче с "Барселоной"

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Президент "Лиона" раскритиковал работу системы VAR в матче с "Барселоной"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола раскритиковал работу системы VAR в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"В первом тайме нам и так было тяжело, а вдобавок в ситуацию вмешались обстоятельства, которые, пожалуй, повлияли на исход матча. Решение о назначении пенальти было неожиданным. Потом мы потеряли основного вратаря. Сегодня не очень хороший день для VAR. Использование видеоповторов не должно влиять на результат. У меня сложилось впечатление, что нас наказали чрезмерно, после чего многие слабости команды обнажились. "Барселона" была сильнее, но счёт не отображает происходящего на поле", - цитирует Ола RMC Sport.

Напомним, что арбитр назначил пенальти после столкновения Луиса Суареса и Джейсона Денайера. На повторе видно, что защитник не нарушал правила, но судья отказался от просмотра видеоповтора и указал "на точку". 11-метровый реализовал Лионель Месси и это положило начало разгрому "Лиона".

Не пропустите: Испанский арбитр сомневается в правильности назначения пенальти в матче "Барселона" - "Лион". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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OkTawius
Димон

вот и хорошо, теперь если Барса выиграет ЛЧ будем 10 лет твердить, что это судейская победа

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