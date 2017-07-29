Президент "Лиона" рассказал о возможной продаже Мамманы

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что клуб готов продать защитника Эммануэля Мамману.

"С момента перехода футболиста его стоимость выросла в два раза. Надо понимать, что для тренерского штаба Маммана - даже не третья или четвёртая опция при выборе стартового состава, поэтому нам выгодна эта продажа с точки зрения бизнеса" - приводит слова Ола Eurosport.

В прошлом сезоне Мамману провел 17 игр в чемпионате Франции.

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