Президент "Лиона": "Роналду больше не выглядит одним из лучших футболистов мира"
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола высказался об уровне игры нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в контексте ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между двумя командами.
"Безусловно, фаворитом будет наш соперник, потому что они подойдут к игре в хорошей форме. Даже учитывая, что Роналду больше не выглядит одним из лучших футболистов мира. Мы постараемся подготовиться как можно лучше", - цитирует Ола La Repubblica.
Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ "Лион" дома обыграл "Ювентус" со счётом 1:0. Ответная встреча запланирована на август.
35-летний Роналду в текущем сезоне провёл 35 игр за "старую синьору", забил 26 голов и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17