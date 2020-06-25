Президент "Лиона": "Роналду больше не выглядит одним из лучших футболистов мира"

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Президент "Лиона": "Роналду больше не выглядит одним из лучших футболистов мира"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола высказался об уровне игры нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в контексте ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между двумя командами.

"Безусловно, фаворитом будет наш соперник, потому что они подойдут к игре в хорошей форме. Даже учитывая, что Роналду больше не выглядит одним из лучших футболистов мира. Мы постараемся подготовиться как можно лучше", - цитирует Ола La Repubblica.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ "Лион" дома обыграл "Ювентус" со счётом 1:0. Ответная встреча запланирована на август.

35-летний Роналду в текущем сезоне провёл 35 игр за "старую синьору", забил 26 голов и сделал 4 ассиста.

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