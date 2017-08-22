Президент "Лиона": "Трансфер Мбаппе в ПСЖ убьет футбол во Франции"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас считает, что вероятный трансфер нападающего "Монако" Килиана Мбаппе в ПСЖ способен убить футбол в его стране.

"Когда мы смотрим матчи вроде ПСЖ - "Тулуза" (6:2), то какой прок от перехода Мбаппе в парижский клуб? Разве это полезно для турнира, для экономического развития футбола? Если в плане инвестиций нет равновесия, то в итоге мы рискуем лишиться футбола как такового, что и происходит с ПСЖ. Боюсь, все это перерастет в футбольную гонку вооружений, а это плохо.

Если напичкать одну команду лучшими игроками, это убьет чемпионат", - сказал Олас.

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