Президент "Лиона": "Трансфер Неймара - рискованный шаг"

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Президент "Лиона": "Трансфер Неймара - рискованный шаг"Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола прокомментировал возможный переход форварда каталонской "Барселоны" Неймара в ПСЖ.

"Я не уверен, что, если этот трансфер состоится, то это будет хорошо для экономики французского футбола. Я смотрю на то, куда пойдут эти инвестиции. Это более 500 миллионов евро, которые нужно будет выплатить в течение пяти лет. С точки зрения финансового аспекта это очень рискованно. Мне известна не вся информация. Если заявленные цифры верны, то я убежден, что не нарушить правила финансового Fair Play будет невозможно", - цитирует Ола football.fr.

Напомним, Каземиро хотел бы видеть Неймара в "Реале". | soccernews.ru

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