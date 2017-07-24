Президент "Лиона": "Трансфер Неймара - рискованный шаг"

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола прокомментировал возможный переход форварда каталонской "Барселоны" Неймара в ПСЖ.

" Я не уверен, что, если этот трансфер состоится, то это будет хорошо для экономики французского футбола. Я смотрю на то, куда пойдут эти инвестиции. Это более 500 миллионов евро, которые нужно будет выплатить в течение пяти лет. С точки зрения финансового аспекта это очень рискованно. Мне известна не вся информация. Если заявленные цифры верны, то я убежден, что не нарушить правила финансового Fair Play будет невозможно ", - цитирует Ола football.fr.

Напомним, Каземиро хотел бы видеть Неймара в "Реале". | soccernews.ru