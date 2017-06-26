Президент "Лиона": "В какой-то момент с нашей стороны было движение в сторону Жиру"

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Президент "Лиона": "В какой-то момент с нашей стороны было движение в сторону Жиру"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что клубу интересен нападающий "Арсенала" Оливье Жиру.

"В какой-то момент с нашей стороны было движение в сторону Жиру. Он нам импонирует, он забивает много голов, и у него есть амбиции сыграть на ЧМ-2018. Жиру лично сказал мне, что не хотел бы спешить, что ситуация в "Арсенале" неопределенная.

Он в тайне надеется, что станет форвардом номер один в следующем сезоне. Ключ ко всему - Арсен Венгер. Мы наблюдаем. Постараемся очень быстро подписать топ-нападающего из Европы" - приводит слова Оласа The Independent.

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