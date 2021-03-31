Президент "Лиона" высказался о будущем Депая, который может перейти в "Барселону"

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Президент "Лиона" высказался о будущем Депая, который может перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Мемфиса Депая

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас поделился мнением о будущем в команде голландского нападающего Мемфиса Депая, контракт которого истекает летом 2021 года.

"Я не скажу про Мемфиса ничего плохое. Я с уважением отнесусь к любому его решению. Он будет прав, если уйдет в топ-клуб. Депай отлично справлялся с обязанностями капитана, а мы помогли ему вернуться на уровень 2014 года", - приводит слова Оласа Marca.

Ранее сообщалось, что Депай согласовал условия личного контракта с "Барселоной". Форвардом также интересуются ПСЖ и "Барселона".

В нынешнем сезоне 27-летний Депай провел за "Лион" 31 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

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