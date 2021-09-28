Президент "Лиона" высказался о срыве трансфера Азмуна
Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен
Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас высказался о срыве трансфера иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна минувшим летом.
"Мы сделали все возможное, чтобы подписать Азмуна, и, учитывая наши сегодняшние травмы, это было бы просто замечательно.
Что касается Андре Онана, то и его трансфер не был далек от завершения. Пользуясь случаем, я хочу снять шляпу перед Антони Лопешем, который проводит отличный сезон.
С вратарем такого уровня наши шансы добиться поставленных целей только увеличиваются", – сказал Олас.
Напомним, что в августе "Лион" сделал "Зениту" предложение в размере 16 миллионов евро, однако российский клуб не успел найти замену нападающему.
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