Президент "Лиона" заявил о задаче команды выиграть Лигу 1

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Президент "Лиона" заявил о задаче команды выиграть Лигу 1Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что цель его команды - выиграть золотые медали национального первенства.

"Мы частично реинвестируем средства в игроков, но делаем это постепенно. Мы будем продолжать привлекать молодых и талантливых игроков с высоким потенциалом из крупных клубов. Если мы не будем связывать спортивные выступления и инвестиции, то мы не сможем воплотить в жизнь наш проект и вновь стать чемпионом Франции и выиграть еврокубковый турнир", - сказал он. 

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