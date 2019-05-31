Президент "Ливерпуля": "Думаю, сейчас Коутиньо жалеет о переходе в "Барселону"

Президент "Ливерпуля" Том Вернер рассказал, что думает о том, как топ-игроки относятся к клубу, а также напомнил историю трансфера хавбека.

"На данный момент я не вижу причин для того, чтобы футболист не хотел играть за "Ливерпуль". У нас очень сильная команда, клуб и тренер, который является одним из лучших в мире. Не думаю, что кто-то бы мог отказать, если бы ему предложили перейти в "Ливерпуль".

Что касается Коутиньо. Мы пытались убедить его в том, чтобы он остался. Думаю, сейчас он жалеет о том, что перешел в "Барселону", - сказал Том Вернер.

Напомним, завтра, 1 июня, в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов, где встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

А еще: "Барселона" и Гризманн нарушили правила ФИФА | http://soccernews.ru