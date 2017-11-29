Президент "Локомотива": "Абсолютно не беспокоит возвращение "Спартака" в чемпионскую гонку"



Президент "Локомотива" Илья Геркус остался доволен победой "Спартака" над "Зенитом" (3:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

"Все обрадовались, когда узнали, что "Спартак" победил "Зенит". "Зенит" был нашим основным преследователем на тот момент, и им и остается. Понятно, что результат этой игры нас очень интересовал, и, в принципе, нас устраивали все три исхода. Хотя, победа "Спартака" была самым предпочтительным вариантом.

Возвращение "Спартака" в чемпионскую гонку нас абсолютно не беспокоит. Вторая часть чемпионата в любом случае будет интенсивной, зрелищной и привлекательной для зрителей", - приводит слова Геркуса "Матч ТВ".

После 17 туров "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге и опережает идущий вторым "Зенит" на шесть очков.

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