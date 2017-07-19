Президент "Локомотива" анонсировал подписание игрока, который станет основным в команде

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Президент "Локомотива" анонсировал подписание игрока, который станет основным в командеПрезидент московского "Локомотива" Илья Геркус анонсировал подписание игрока, который станет основным в его команде.

"Мы будем заниматься подписанием игрока основного состава. Думаю, все догадались, о ком речь. Он оформляет миграционные документы и присоединится к команде в начале следующей недели. Уже скоро будет информация о его подписании. Следите за нашими соцсетями и сайтом", - цитирует Геркуса Советский спорт.

Отметим, что речь велась, вероятнее всего, о полузащитнике французского "Лиона" Мацее Рыбусе.

Не пропустите: Рыбус близок к переходу в "Локомотив". | soccernews.ru

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