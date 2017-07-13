Президент "Локомотива": "Будем драться со "Спартаком за Суперкубок"

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Президент "Локомотива": "Будем драться со "Спартаком за Суперкубок"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассуждает о предстоящем матче за Суперкубок России против "Спартака".

"Что скажу о предстоящей игре за Суперкубок со "Спартаком"? Мы готовы. Будем драться. Не слишком ли поздно состоится матч по времени? Это прекрасное лигочемпионское время. Матчи при искусственном освещении вносят особую атмосферу и характер. Это волшебное время. Вижу в этом только позитив.

Ждем голов от всех, и от Ари тоже. Ждем от ребят борьбы с первой до последней минуты и победы. Волнение перед игрой есть, как и уверенность в победе", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

Напомним, что матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 14 июля в 21:30 мск.

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