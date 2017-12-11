Президент "Локомотива" доволен итогами жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус остался доволен результатами жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой "железнодорожникам" в соперники досталась "Ницца".

"На мой взгляд, это очень неплохой жребий для нас. Ждём встречи. Замечательный город, тёплый климат, интересный стадион, именитый соперник. У нас есть ребята, которые там играли - ветеран клуба Пейчинович. Думаю, интересное противостояние. Эта стадия состоит всего из двух матчей, поэтому, мне кажется, неправильно выделять фаворита. Несмотря на то, что они пока неудачно выступают в своём чемпионате, мы все знаем много примеров, когда в еврокубках клуб выступает совсем по-другому. Нужно максимально серьёзно настроиться и подготовиться к этому матчу. Плюс имена - не забываем, что в "Ницце" очень много именитых игроков" - сказал Геркус.

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