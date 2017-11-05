Президент "Локомотива": "Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории"



Президент "Локомотива" Илья Геркус иронично прокомментировал ничейный результат с ЦСКА (2:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

"Прогресс все равно не остановить! Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории", - написал Геркус в своем Instagram.

Фото: Паровоз Геркуса.

После этого матча "железнодорожники" продолжают лидировать в Премьер-лиге, опережая идущий на четвертой позиции ЦСКА на семь очков.

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