Президент "Локомотива" Геркус может быть отправлен в отставку

Президент "Локомотива" Илья Геркус может покинуть свой пост, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, официальной причиной для отставки является превышение бюджета на летние трансферы. Впрочем, реальный повод это желание председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова поставить во главе академии клуба "своих людей".

Впрочем сам Мещеряков пока эту информацию опровергает:

"Что я могу сказать? Как бы это лучше вам ответить… Болезнь лечится таблетками или хирургическим вмешательством. Понятно? Это я говорю для тех, кто эти слухи распространяет.

Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство…

У меня в голове даже мысли не было об инициации отставки Геркуса. Приведите дословно мои предыдущие слова и все. Правда, что Геркус превысил трансферный бюджет клуба на летние приобретения? Эта информация – идиотизм! Идиоты...".

Напомним, что после 16 туров "Локомотив" лидирует в чемпионате России.

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