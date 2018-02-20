Президент "Локомотива" исключил перенос матча с "Ниццей"

Президент "Локомотива" Илья Геркус исключил перенос ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы".

Ранее сообщалось, что из-за холодной погоды в Москве еврокубковую игру могут перенести в Сочи.

"Переноса не будет. Приезжайте, ждём вас" - написал Геркус в инстаграме.

Напомним, что матч "Локомотив" - "Ницца" запланирован на четверг, 22 февраля. Первая встреча между "железнодорожниками" и "орлятами" завершилась волевой победой первых со счётом 3:2. | http://soccernews.ru