Президент "Локомотива" надеется на гол Крыховяка в ворота "Спартака"

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Президент "Локомотива" надеется на гол Крыховяка в ворота "Спартака"
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал аренду полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

"Благодарен нашему спортивному департаменту во главе с Эриком Штоффельсхаусом – эти ребята без лишних слов трудятся над потенциальным усилением состава едва ли не круглосуточно. Гжегож Крыховяк – это серьезный результат подобной работы. Большой футболист из большого клуба.

Последние 10 лет Гжегож играл в чемпионатах Франции, Испании и Англии. Опытный еврокубковый боец, выигравший две Лиги Европы! На прошедшем в России чемпионате мира Крыховяк забил один из двух голов сборной Польши (будем надеяться, что это не последний гол Гжегожа на "Открытие Арене"). 

Футболист с таким опытом, безусловно, должен помочь "Локомотиву" достойно вернуться в Лигу чемпионов!" – написал Геркус в своем инстаграме.

Стоит отметить, что Геркус является фанатом "Зенита", для которого "Спартак" является самым непримиримым соперником.

Не пропустите: Известный агент раскритиковал "Локомотив" за трансфер Крыховяка. | http://soccernews.ru

Комментарии
Пьянь

Видимо питерские комплексы никогда не вылезут из Геркуса.

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