Президент "Локомотива" намекнул на скорый переход Хеведеса

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Президент "Локомотива" намекнул на скорый переход Хеведеса

Президент "Локомотива" Илья Геркус намекнул на скорый переход в московский клуб защитника "Шальке" Бенедикта Хеведеса.

В своём инстаграме функционер опубликовал фото с Кубком мира и подписал его: "Скоро".

Напомним, что Хеведес становился чемпионом мира в составе сборной Германии на мундиале 2014 года.

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