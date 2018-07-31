Президент "Локомотива" намекнул на скорый переход Хеведеса

Президент "Локомотива" Илья Геркус намекнул на скорый переход в московский клуб защитника "Шальке" Бенедикта Хеведеса.

В своём инстаграме функционер опубликовал фото с Кубком мира и подписал его: "Скоро".

Напомним, что Хеведес становился чемпионом мира в составе сборной Германии на мундиале 2014 года.

Не пропустите: Селюк: "Готов с Геркусом поспорить на 100 тысяч долларов, что "Локомотив" не попадет в первую тройку". | http://soccernews.ru