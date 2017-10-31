Президент "Локомотива": "Наш бюджет в первой пятерке Премьер-лиги, но точно ниже "Рубин" и "Спартака"

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Президент "Локомотива": "Наш бюджет в первой пятерке Премьер-лиги, но точно ниже "Рубин" и "Спартака"
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, какой бюджет его команды в этом сезоне.

"Какое место в Премьер-лиге занимает "Локомотив"? В пятерке. Мы точно не третьи. Понятно, что первое место по бюджету мы не обсуждаем. Тут есть лидер.

"Спартак", "Рубин" - эти два клуба очень прилично финансируются. Я думаю, "Краснодар" где-то рядом. Думаю, ЦСКА сопоставим с нами. Точных цифр не знаю, но по ощущениям мы где-то в районе "Краснодара" и ЦСКА. Но точно ниже "Рубина" и точно ниже "Спартака", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

Напомним, что после 15 туров "Локомотив" лидирует в Премьер-лиге.

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7 Уфа 15 21
8 Арсенал Тула 15 20
9 Ахмат 15 18
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