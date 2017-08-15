Президент "Локомотива": "Наша наигрывать молодежь и занять место не ниже пятого"

Президент "Локомотива" Илья Геркус не верит, что клуб сможет побороться за чемпионство в этом сезоне.

"В среде болельщиков есть такие настроения, и это здорово, потому что у них укрепляется вера в будущее клуба, есть мечта. Но если кто-то из болельщиков считает, что мы первые претенденты на чемпионство, то это опрометчиво. Едва ли мы готовы сейчас реально ставить такую задачу.

Цель, как я уже говорил, – наигрывать молодежь и занять место не ниже пятого. Понимаю, болельщикам хочется, чтобы мы навязали "Зениту" борьбу за лидерство. Но давайте смотреть объективно – ресурсами мы скромнее, и на данный момент нет условий, чтобы бросить вызов. Но это сегодня.

Мы выстраиваем стратегию таким образом, чтобы команда могла через некоторое время претендовать на титул и достигать этого с помощью своих классных игроков. Купить готовых звезд мы не можем. Будем опираться на свои силы, реально смотреть на вещи", – приводят слова Геркуса российские СМИ.

Напомним, что после шести туров "Локомотив" занимает третье место в Премьер-лиге.

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