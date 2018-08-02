Президент "Локомотива" назвал следующую трансферную цель клуба

Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал следующую трансферную цель московского клуба.

"Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить ещё одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто варианты. Спортивный департамент работает, работает круглосуточно и итоги этой работы вы уже видите. Немножечко терпения - всё будет" - написал Геркус в своём твиттере.

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