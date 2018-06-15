Президент "Локомотива" не согласился с выбором лучшего игрока матча Россия - Саудовская Аравия



Президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что лучшим игроком матча Чемпионата Мира–2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0) был Александр Головин, а не Денис Черышев.

"Мне показалось, лучшим всё-таки был Александр Головин. Он проявил себя настоящим мотором команды. Был её сердцем. Отдал бы номинацию ему, если бы голосовал. Считаю, Головин был просто бесподобен", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

Напомним, что Черышев в этом поединке забил два мяча, а Головин стал автором гола и двух результативных передач.

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