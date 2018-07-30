Президент "Локомотива" недоволен судейством в матче с "Уфой"

Президент "Локомотива" Илья Геркус остался недоволен судейством в матче первого тура чемпионата России против "Уфы".

Функционер выразил негодование в связи с незасчитанным голом форварда "железнодорожников" Эдера на 15-й минуте встречи из-за офсайда, которого на самом деле не было.

"Детская ошибка. Обидно быть жертвами судейской ошибки. И здесь дело не в трактовке момента - офсайд либо есть, либо его нет. Арбитрам надо лучше готовиться к сезону, нам же надо вводить систему VAR более активно. Просмотр момента с офсайдом займёт минуту, и спорная ситуация разрешится. Здесь же мы из-за арбитра потеряли два очка, лишились победы" - сказал Геркус.

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