Президент "Локомотива" обозначил задачи команды на стартовавший сезон

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Президент "Локомотива" обозначил задачи команды на стартовавший сезон

Президент "Локомотива" Илья Геркус поделился информацией о задачах клуба на сезон.

"Мы усиляемся. Плюс задачу заигрывать своих молодых никто не отменял. Для этого мы их всех и переподписали. Лучше давать своей молодёжи шанс, чем потом задорого покупать чужую. У нас другая задача на сезон: быть в еврокубках плюс наиграть молодёжь" - написал Геркус в Инстаграме.

Отметим, что 18 июля "Локомотиву" предстоит сыграть против тульского "Арсенала".

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