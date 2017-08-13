Президент "Локомотива" отрицает интерес к Веллитону

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клуб не заинтересован в подписании бывшего форварда "Кайсериспора" Веллитона.

"Вариант с Веллитоном был год назад, но зимой его уже не было. Сейчас это не вариант. Он не помолодел за этот год, хотя футболист хороший" - сказал Геркус.

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