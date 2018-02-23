Президент "Локомотива" озвучил предпочтения на жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы

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Президент "Локомотива" озвучил предпочтения на жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о своих предпочтениях на жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы.

"Мои предпочтения на жеребьёвку. Лучшие варианты: "Атлетико", "Милан", "Зальцбург". Клубы, которые хотелось получить меньше всего: "Марсель", "Спортинг", ну и наших соотечественников" - написал Геркус в инстаграме.

Напомним, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня в 15:00 по московскому времени.

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