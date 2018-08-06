Президент "Локомотива" рассказал о главной трансферной цели клуба



Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб намерен приобрести нападающего в летнее трансферное окно.

"У нас есть нападающие, но мы, конечно, хотели бы ещe разнообразить немного эту позицию. Хотим нападающего с качествами киллера.

Мы общались с партнeрами агентства, которое помогало нам с приобретением Бенедикта Хeведеса, и они говорят, что вся Бундеслига ищет нападающего-киллера", – приводят слова Геркуса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" проявляет интерес к Федору Смолову ("Краснодар"), Брелю Эмболо ("Шальке") и Карлосу Бакке ("Милан").

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