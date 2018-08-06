Президент "Локомотива" рассказал о главной трансферной цели клуба

Теги локомотив москваилья геркус

Президент "Локомотива" рассказал о главной трансферной цели клуба
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб намерен приобрести нападающего в летнее трансферное окно.

"У нас есть нападающие, но мы, конечно, хотели бы ещe разнообразить немного эту позицию. Хотим нападающего с качествами киллера.

Мы общались с партнeрами агентства, которое помогало нам с приобретением Бенедикта Хeведеса, и они говорят, что вся Бундеслига ищет нападающего-киллера", – приводят слова Геркуса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" проявляет интерес к Федору Смолову ("Краснодар"), Брелю Эмболо ("Шальке") и Карлосу Бакке ("Милан").

Не пропустите: В "Локомотиве" рассказали о трансфере Крыховяка. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Рубин 2 4
4 Спартак Москва 2 4
5 Оренбург 2 3
6 Анжи 1 3
7 Краснодар 2 3
8 Динамо Москва 2 2
9 Локомотив Москва 2 2
10 ЦСКА Москва 2 1
11 Крылья Советов 2 1
12 Уфа 1 1
13 Арсенал Тула 2 1
14 Ахмат 1 0
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов