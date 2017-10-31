Президент "Локомотива" рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы

Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что прошлым летом московский клуб пытался подписать нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу.

"Дзюба хотел перейти в "Локомотив". И "Локомотив" этого хотел. Бывает такое. Один человек стремится к другому. Но обстоятельства нам не позволили быть вместе. Трансфер не получился по ряду причин, о которых сейчас говорить неэтично. Есть ли шанс, что зимой или летом будут возобновлены переговоры? Шанс есть всегда. И в этом случае тоже" - сказал Геркус.

Напомним, что Дзюба в этом сезоне потерял место в основном составе команды.

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