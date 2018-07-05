Президент "Локомотива" рассказал о трансферных планах клуба



Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал об итогах заседания трансферного комитета клуба.

"Итогом прошедшего заседания стали решения по продлению контрактов с игроками, чьи трудовые соглашения подошли к концу. Желание продолжить сотрудничество с этими футболистами высказал главный тренер команды", - приводят слова Геркуса российские СМИ.

"Кроме того Юрий Семин обозначил фамилии нескольких кандидатов на усиление состава. По этим футболистам в данный момент ведётся соответствующая работа. Все конкретные фамилии, как по новичкам, так и по тем, с кем продлили или не продлили соглашения, будут озвучены позже", - добавил босс "Локо".

Напомним, что "Локомотив" в прошлом сезоне стал чемпионом России и теперь выступит в Лиге Чемпионов.

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