Президент "Локомотива": "С осторожностью относимся к постановке целей"

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Президент "Локомотива": "С осторожностью относимся к постановке целей"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о задачах, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне.

"С осторожностью относимся к постановке целей, сохраняем имеющуюся формулировку. Это не значит, что не можем бороться за Лигу Чемпионов - наверное, можем. Но задача - место в пятёрке - такой и останется, плюс хорошее выступление в Лиге Европы. Под этим понимаем выход из группы" - сказал Геркус.

По итогам 12 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 26 очков. Что касается Лиги Европы, то в этом турнире "железнодорожники" набрали 4 очка в двух матчах.

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