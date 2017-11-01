Президент "Локомотива": "В январе казалось, что Алексей Миранчук уходит в другой клуб"
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, как проходили переговоры о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.
"В январе был момент, когда казалось, что всё. Мы уже смотрели, кого покупать взамен за те деньги, что мы выручили бы за его продажу за 5 миллионов евро.У каждого игрока есть логика развития. В случае Алексея и других молодых футболистов, которые уже вызываются в сборную, важно не менять клуб, в котором они этот вызов получили. Если они поменяют клуб, случиться может всякое. У нас есть примеры переходов и в "Зенит", и в другие клубы, когда игрок плотно садился на лавку. Это было нашим аргументом: "Алексей, год до чемпионата мира – тебе не надо дёргаться. Здесь работает твоя мама, здесь играет твой брат, здесь все знают тебя и ты знаешь всех. Здесь ты будешь главной звездой". По каким-то причинам противоположная сторона говорила ему: иди в "Рубин", иди в "Зенит".
Допустим, он ушёл бы в "Рубин" к тому тренеру, который работал там в прошлом сезоне. Этот тренер ушёл, пришёл новый, стал бы Алексей играть? Да, он получает большие деньги, все отработали как надо, но выходит ли он на поле? Мы не знаем. Но это однозначно хуже, чем то, что он имеет сейчас: место в основе рядом с Фернандешем, Фарфаном и родным братом. Он послушал нас и точно не ошибся.
Во время этих переговоров было некомфортно. Я раздумывал, стоит ли продолжать работать. В общем, раздумывал о судьбах – и своей, и родины", - приводят слова Геркуса российские СМИ.
В итоге 22-летний хавбек продлил контракт с "Локомотивом" до лета 2021 года.
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|Краснодар
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