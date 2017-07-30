Президент "Лос-Анджелес Гэлакси": "Наши двери всегда открыты для таких футболистов как Ибрагимович"

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Президент "Лос-Анджелес Гэлакси": "Наши двери всегда открыты для таких футболистов как Ибрагимович"

Президент "Лос-Анджелес Гэлакси" Крис Клайн прокомментировал интерес к Златану Ибрагимовичу.

"У нас прекрасные отношения со Златаном и его агентом. Он любит наш клуб и Лос-Анджелес. Мы заинтересованы в нем, но сейчас, думаю, он хочет остаться в Европе. Наши двери всегда открыты для таких футболистов. Мы обладаем правами на Ибрагимовича в МЛС. Посмотрим, что получится" - приводит слова Клайна Goal.com.

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