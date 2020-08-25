Президент "Манчестер Сити" дал оценку выступлению команды в прошлом сезоне

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Президент "Манчестер Сити" дал оценку выступлению команды в прошлом сезоне

Президент "Манчестер Сити" Хальдон аль Мубарак высказался о результатах "горожан" в сезоне 2019/20.

"Конечно же прошлый сезон нельзя считать успешным, поскольку мы всегда стремимся выиграть все турниры. Второе место в АПЛ - это не то, чего мы хотели, но благодаря этому мы станем голоднее до побед. В Лиге Чемпионов у нас также стоит задача побеждать, поэтому в целом, думаю, прошедший сезон нас разочаровал. Впрочем, из него можно извлечь много позитива на будущее", - приводит слова аль Мубарака официальный сайт клуба.

Напомним, что "Сити" в Премьер-лиге уступили чемпионство "Ливерпуля", отстав от соперника на 18 очков.

В ЛЧ подопечные Хосепа Гвардиолы сенсационно вылетели от "Лиона" на стадии 1/4 финала.

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