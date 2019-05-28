Президент "Манчестер Сити": "Компани в будущем вернется в клуб, я уверен"

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак заявил, что он уверен в возвращении защитника Венсан Компани в будущем.

Ранее сообщалось, что футболист покинет команду. Отметим, что Компани выступал за "горожан" на протяжении 11 лет.

"Мы определенно не прощаемся с ним. Венсан - часть нашей семьи. Я уверен, что мы увидим его в клубе в будущем какой-нибудь роли. У меня хорошее предчувствие", - сказал Мубарак.

Компани перешел в "Манчестер Сити" в 2008 году из Гамбурга за 7 миллионов евро. В составе "горожан" бельгиец четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка и Суперкубок Англии, а также четыре Кубка английской лиги.

Не пропустите: Компани проведет прощальный матч за "Манчестер Сити" против команды звезд АПЛ| http://soccernews.ru