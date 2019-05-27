Президент "Манчестер Сити" ответил Тебасу на обвинения в больших тратах на трансферы
Президент "Манчестер Сити" Хальдон аль-Мубарак прокомментировал заявление главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, который обвинял английские клубы в больших тратах на трансферы.
"Слова Тебаса лицемерны. Кто первый начал ставить трансферные рекорды? Давайте вспомним Фигу, Зидана. Когда же случились эти скачки на рынке? Мистеру Тебасу стоит оглянуться на историю и задирание цен, которые происходили в течение многих лет. В десятке самых дорогостоящих трансферов в истории нет ни одной покупки "Манчестер Сити". Ни единой. Людям с хрустальными домами не стоит бросаться камнями. Я с радостью готов пообщаться, если речь будет идти о фактах, но когда начинаем говорить о чём-то неконкретном, извините, но у меня нет на это времени", - сказал аль-Мубарак.
Ранее Тебас также назвал проблемой то, что "Сити" и ПСЖ поддерживают ближневосточные государства. По его мнению, это вредит европейскому футболу. Функционер убеждён, что клубы должны тратить ровно столько, сколько они зарабатывают.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16