Президент "Манчестер Сити" ответил Тебасу на обвинения в больших тратах на трансферы

Президент "Манчестер Сити" Хальдон аль-Мубарак прокомментировал заявление главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, который обвинял английские клубы в больших тратах на трансферы.

"Слова Тебаса лицемерны. Кто первый начал ставить трансферные рекорды? Давайте вспомним Фигу, Зидана. Когда же случились эти скачки на рынке? Мистеру Тебасу стоит оглянуться на историю и задирание цен, которые происходили в течение многих лет. В десятке самых дорогостоящих трансферов в истории нет ни одной покупки "Манчестер Сити". Ни единой. Людям с хрустальными домами не стоит бросаться камнями. Я с радостью готов пообщаться, если речь будет идти о фактах, но когда начинаем говорить о чём-то неконкретном, извините, но у меня нет на это времени", - сказал аль-Мубарак.

Ранее Тебас также назвал проблемой то, что "Сити" и ПСЖ поддерживают ближневосточные государства. По его мнению, это вредит европейскому футболу. Функционер убеждён, что клубы должны тратить ровно столько, сколько они зарабатывают.

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