Президент "Марселя" исключил продажу Товена
Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро исключил продажу ведущего полузащитника Флориана Товена грядущим летом.
"Я не буду рассматривать предложения по Товену, даже если они составят 80 миллионов евро. Флориан знает, какую поддержку ему оказал "Марсель". И это не конец истории, нам предстоит написать ещё немало страниц. Мы рассчитываем на него в следующем сезоне, чтобы забраться ещё выше" - цитирует Эйро Goal.com.
В этом сезоне 25-летний Товен сыграл за "Марсель" 53 матча, забил 26 голов и сделал 16 ассистов.
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