Президент "Марселя": "Мы не продадим Товена ни за 100 миллионов евро, ни за 150"

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Президент "Марселя": "Мы не продадим Товена ни за 100 миллионов евро, ни за 150"
Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро заявил, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Флорианом Товеном.

"Товен не продается, ни за 100 миллионов, ни за 150", – приводит слова Эйро Telefoot.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Атлетико", "Бавария" и "Наполи".

В этом сезоне 25-летний Товен провел за "Марсель" 35 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

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