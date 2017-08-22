Президент "Марселя": "Переход Диего Косты? Нет ничего невозможного"

Теги марсельчелсидиего коста

Президент "Марселя": "Переход Диего Косты? Нет ничего невозможного"Президент французского "Марселя" Жак-Анри Эйро не исключил переход в свой клуб форварда лондонского "Челси" Диего Косты.

"То, что мне очень нравится в этом игроке, так это, конечно же, его характер, упорство и его нацеленность на борьбу. Эти его качестве хорошо бы пригодились здесь, в Марселе... Мы продемонстрировали, что можем совершать сделки до стоимостью до 30-ти миллионов евро. Если игрок намерен покинуть свой клуб, почему бы и нет? По крайней мере, должно быть определенное количество условий. Нет ничего невозможного", - цитирует Эйро Get Football News France.

Напомним, Диего Коста раскритиковал Конте за его решение общаться посредством смс-сообщений. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов