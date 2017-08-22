Президент "Марселя": "Переход Диего Косты? Нет ничего невозможного"

Президент французского "Марселя" Жак-Анри Эйро не исключил переход в свой клуб форварда лондонского "Челси" Диего Косты.

"То, что мне очень нравится в этом игроке, так это, конечно же, его характер, упорство и его нацеленность на борьбу. Эти его качестве хорошо бы пригодились здесь, в Марселе... Мы продемонстрировали, что можем совершать сделки до стоимостью до 30-ти миллионов евро. Если игрок намерен покинуть свой клуб, почему бы и нет? По крайней мере, должно быть определенное количество условий. Нет ничего невозможного", - цитирует Эйро Get Football News France.

Напомним, Диего Коста раскритиковал Конте за его решение общаться посредством смс-сообщений. | soccernews.ru