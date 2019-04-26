Президент "Марселя": "Почему бы не засчитывать за два гол, который забит с 30 метров?"
Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро предложил довольно неожиданное изменение в правилах футбола. Об этом Эйро заявил во время саммита по стартапам.
"Проблема в том, что футбол остается очень консервативным, несмотря на появление новых форм развлечений. Мои конкуренты - это Netflix, FIFA, Overwatch, Fortnite.
В FIFA предложили засчитывать за два гол, забитый ударом из-за штрафной. Почему бы не ввести это в настоящем футболе? Я говорю об этом только в качестве примера. Впрочем, есть и другие варианты. Футболу необходимо адаптироваться к новому поколению", - приводит слова Эйро Footmercato.
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|Команда
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|ПСЖ
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|33
|65
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|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Нант
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|40
|14
|Бордо
|33
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|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
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|28
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|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24