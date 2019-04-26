Президент "Марселя": "Почему бы не засчитывать за два гол, который забит с 30 метров?"



Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро предложил довольно неожиданное изменение в правилах футбола. Об этом Эйро заявил во время саммита по стартапам.

"Проблема в том, что футбол остается очень консервативным, несмотря на появление новых форм развлечений. Мои конкуренты - это Netflix, FIFA, Overwatch, Fortnite.

В FIFA предложили засчитывать за два гол, забитый ударом из-за штрафной. Почему бы не ввести это в настоящем футболе? Я говорю об этом только в качестве примера. Впрочем, есть и другие варианты. Футболу необходимо адаптироваться к новому поколению", - приводит слова Эйро Footmercato.

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