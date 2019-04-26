Президент "Марселя": "Почему бы не засчитывать за два гол, который забит с 30 метров?"

Теги марсель

Президент "Марселя": "Почему бы не засчитывать за два гол, который забит с 30 метров?"
Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро предложил довольно неожиданное изменение в правилах футбола. Об этом Эйро заявил во время саммита по стартапам.

"Проблема в том, что футбол остается очень консервативным, несмотря на появление новых форм развлечений. Мои конкуренты - это Netflix, FIFA, Overwatch, Fortnite. 

В FIFA предложили засчитывать за два гол, забитый ударом из-за штрафной. Почему бы не ввести это в настоящем футболе? Я говорю об этом только в качестве примера. Впрочем, есть и другие варианты. Футболу необходимо адаптироваться к новому поколению", - приводит слова Эйро Footmercato.

Не пропустите: Стали известны детали возможной реформы Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Хетафе" отобрал очки у "Реала" и вернулся в зону Лиги Чемпионов

"Хетафе" отобрал очки у "Реала" и вернулся в зону Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 33 84
2 Лилль Лилль 33 65
3 Лион Лион 33 59
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 33 56
5 Марсель Марсель 33 54
6 Монпелье Монпелье 33 51
7 Реймс Реймс 33 48
8 Ницца Ницца 33 48
9 Ним Ним 33 46
10 Страсбур Страсбур 33 44
11 Ренн Ренн 33 43
12 Анжер Анжер 33 41
13 Нант Нант 33 40
14 Бордо Бордо 33 38
15 Тулуза Тулуза 33 36
16 Монако Монако 33 32
17 Амьен Амьен 33 32
18 Дижон Дижон 33 28
19 ФК Кан ФК Кан 33 26
20 Генгам Генгам 33 24
Полная таблица

топ-5 тегов