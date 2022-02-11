Президент "Металлиста" Ярославский может быть причастен к смертельному ДТП

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 50-летний мужчина.

Инцидент случился в среду вечером на трассе Чугуев - Мартовое, предположительно, с участием кортежа президента "Металлиста" Александра Ярославского.

На месте ДТП были найдены номера 0018 - такие же имеет первый автомобиль в кортеже бизнесмена.

СМИ пишут, что Ярославский любит сам водить машину и он якобы был на месте аварии. Впрочем, президент "Металлиста" эту информацию отрицает.

Полиция открыла уголовное дело. Виновнику происшествия грозит до восьми лет лишения свободы.

Стоит отметить, что Ярославский в четверг покинул Украину и отправился в Лондон.

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