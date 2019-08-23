Президент "Милана": "Мы - мировой бренд, а "Ювентус" - итальянский"

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Президент "Милана": "Мы - мировой бренд, а "Ювентус" - итальянский"

Президент "Милана" Паоло Скарони заявил, что его клуб нельзя сравнивать с "Ювентусом". Об этом сообщает A Bola.

По словам Скарони "россонери" намного лучше узнают в мире.

"Нет смысла сравнивать "Милан" и "Ювентус". "Милан" мировой гигант, который выигрывал Лигу чемпионов семь раз. "Ювентус" - итальянский гигант, так как выиграл восемь титулов в Серии А подряд.

Нужно уметь подавать клуб по всему миру. Если вы не выиграете Лигу чемпионов, фанаты в Индонезии, Таиланде и Бразилии не будут покупать ваши футболки", - сказал Скарони.

25 августа "Милан" сыграет с "Удинезе" в рамках 1-го тура Серии А.

А еще: ПСЖ и "Ювентус" могут совершить суперобмен с участием шести игроков| http://soccernews.ru
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