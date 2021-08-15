Президент "Милана" оптимистично высказался о Суперлиге

Теги суперлига (европейская)миланреал мадрид

Президент "Милана" оптимистично высказался о СуперлигеПрезидент "Милана" Паоло Скарони оптимистично высказался насчет будущего европейской Суперлиги.

– Мне кажется, что те, кто поддерживает проект, в частности "Реал", далеки от идеи сдаться. Более того, их интерес подкреплен решением суда Мадрида, защищающим клуб от санкций УЕФА.

Я думаю, что поддерживающие Суперлигу клубы готовы искать компромисс с УЕФА. Уверен, что у этого проекта еще есть шанс.

– А какую позицию занимает "Милан"?

– Для "Милана" сейчас этот проект отодвинут в сторону. Сложно говорить о будущем, многое будет зависеть от позиции УЕФА, от мнения фанатов. Но о любом проекте придется договариваться, – сказал Скарони.

Также не пропустите: Нобоа прокомментировал продление контракта с "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет

Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов