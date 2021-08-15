Президент "Милана" оптимистично высказался о Суперлиге

Президент "Милана" Паоло Скарони оптимистично высказался насчет будущего европейской Суперлиги.

– Мне кажется, что те, кто поддерживает проект, в частности "Реал", далеки от идеи сдаться. Более того, их интерес подкреплен решением суда Мадрида, защищающим клуб от санкций УЕФА.

Я думаю, что поддерживающие Суперлигу клубы готовы искать компромисс с УЕФА. Уверен, что у этого проекта еще есть шанс.

– А какую позицию занимает "Милан"?

– Для "Милана" сейчас этот проект отодвинут в сторону. Сложно говорить о будущем, многое будет зависеть от позиции УЕФА, от мнения фанатов. Но о любом проекте придется договариваться, – сказал Скарони.

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