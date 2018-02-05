Президент "Монпелье": "ПСЖ без проблем пройдет "Реал"

Президент "Монпелье" Лоран Николлен назвал фаворита в противостоянии ПСЖ и мадридского "Реала", которые встретятся в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

" ПСЖ всегда готов, когда это необходимо. Вижу ли я их победителем в противостоянии с "Реалом Мадрид"? Честно говоря, я вижу, что в следующий раунд они выйдут без проблем ", - приводит слова Николлена El Mundo Deportivo.

Напомним, полузащитник ПСЖ вызван на сбор юношеской сборной России. | soccernews.ru