Президент "Монпелье": "ПСЖ без проблем пройдет "Реал"

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Президент "Монпелье": "ПСЖ без проблем пройдет "Реал"Президент "Монпелье" Лоран Николлен назвал фаворита в противостоянии ПСЖ и мадридского "Реала", которые встретятся в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"ПСЖ всегда готов, когда это необходимо. Вижу ли я их победителем в противостоянии с "Реалом Мадрид"? Честно говоря, я вижу, что в следующий раунд они выйдут без проблем", - приводит слова Николлена El Mundo Deportivo.

Напомним, полузащитник ПСЖ вызван на сбор юношеской сборной России. | soccernews.ru

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