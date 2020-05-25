Президент московского "Торпедо" Еленцева покинула свой пост
Президент "Торпедо" Елена Еленцева покинула свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт Еленцевой истекает 31 мая 2020 года.
"Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие "Торпедо" и желаем профессиональных успехов!" - сообщает пресс-служба московского клуба.
Функционер работала в "Торпедо" с декабря 2017 года. ФНЛ досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
|20