Президент московского "Торпедо" Еленцева покинула свой пост

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Президент московского "Торпедо" Еленцева покинула свой пост

Президент "Торпедо" Елена Еленцева покинула свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт Еленцевой истекает 31 мая 2020 года.

"Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие "Торпедо" и желаем профессиональных успехов!" - сообщает пресс-служба московского клуба.

Функционер работала в "Торпедо" с декабря 2017 года. ФНЛ досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. 

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